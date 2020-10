Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, investit vineri in functie in prezenta premierului Ludovic Orban, a anuntat ca parcurile industriale vor fi o prioritate in mandatul sau si ca mediul privat va fi un motor pentru dezvoltarea economica a regiunii, anunța news.ro.Costel…

- Declarațiile belicoase facute miercuri de liderul USR, Catalin Drula, au aruncat in aer alianța PNL-USR in Timiș și in Timișoara. Liberalii s-au declarat jigniți de Drula, care spusese ca USR nu mai accepta sa faca guvern cu PNL daca va fi tot Ludovic Orban prim-ministru, și au intrerupt negocierile…

- Liderul PNL Iasi, Costel Alexe, ales presedinte al Consiliului Judetean Iasi, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca liberalii nu iau in calcul sa faca la Iasi vreo alianta cu PSD si ca transmite un mesaj formatiunilor de dreapta pentru constituirea unor majoritati atat in Consiliul Local, cat…

- Dupa ce a picat o moțiune de cenzura și a supraviețuit alteia, Ludovic Orban face prima remaniere guvernamentala, la aproape un an de zile de la preluarea puterii in Romania! Orban este nevoit sa se desparta de doi dintre miniștrii sai: Costel Alexe și Ion Ștefan. "Miniștrii care au caștigat…

- La nivelul județului Iași au votat 293.986 de alegatori din care 3.256 cu ajutorul urnelor mobile. Conform exit-poll, Mihai Chirica a caștigat Primaria Municipiului Iași. Timpul vorbelor a trecut. Doua luni de zile ne-ați tot ascultat programele electorale pe care vi le-am propus. A venit și vremea…

- Discutam acum cateva zile cu prietenul și partenerul meu politic, Victor Ponta, despre faptul ca PRO Romania Iași este singura formațiune politica ce a denunțat public „binomul de Iași” PNL-PSD, aceasta coabitare liberalo-social-democrata care ține de 30 de ani de zile in stagnare regiunea Moldovei.…

- Liberalii au pregatit planul de bataie in cazul in care moțiunea de cenzura va trece luni in Parlament. Nu e nicio surpriza ca Ludovic Orban va fi in continuare propunerea PNL pentru postul de premier, insa exista șanse mari ca in Parlament sa apara o noua majoritate, care sa mearga la consultarile…

- Simona Bucura Oprescu, vicepreședinte PSD Argeș: “Liberalii refuza in continuare sa respecte legea”. “Liberalii refuza in continuare sa respecte legea și anunța cu nonșalanța ca nu au bani pentru majorarea cu 40% a pensiilor. Mai mult, premierul Ludovic Orban arata pisica intrarii in incapacitate de…