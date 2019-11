Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost numit membru în Consiliul de Administratie al Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), a anunțat Virgil Popescu, ministrul Economiei pe contul sau de Facebook.Pe funcții de conducere,…

- * Depozitele de gaze sunt pline si exista un volum de peste 3 miliarde de metri cubi stocate, insa chiar si asa Romania nu-si poate acoperi varfurile de consum din perioada geroasa, intrucat capacitatea de extractie este limitata, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a participat joi la Adunarea Generala a Actionarilor Electrica, fiind pentru prima data cand un ministru participa in sedintele AGA. "Particip la Adunarea Generala a Actionarilor Electrica SA, care are loc la sediul central al…

- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta și acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei."Nu avem nicio intentie sa oprim voucherele de vacanta,…

- Potrivit liderului Sindicatului 'Huila', Laszlo Domokos, hotararea a fost luata dupa ce un proiect de ordonanta de urgenta s-a aflat, in prima lectura, la sedinta de Guvern din 6 noiembrie, in forma propusa de reprezentantii minerilor. Documentul se afla acum in circuitul de avizare si urmeaza sa…

- ​Ministrul desemnat al Economiei. Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a subliniat ca viitorul guvern va lansa o noua ediție a programului Start-Up Nation și a dat câteva indicii despre cum va fi modificat și dimensionat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…