Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Ziua Romanilor de Pretutindeni reprezinta un moment in care reflectam la importanta pastrarii identitatii si a valorilor nationale, pe care fiecare roman le poarta in adancul sufletului.



"Dincolo de gestionarea implicatiilor crizei pandemice, Ziua Romanilor de Pretutindeni reprezinta un moment in care reflectam, fiecare in parte si la nivel institutional, la importanta pastrarii identitatii si a valorilor nationale, pe care fiecare roman le poarta, in tara si in lume, in adancul sufletului. Consolidarea dialogului si a legaturilor…