- Presedintele Klaus Iohannis a primit astazi Premiul European Carol al IV-lea al Asociatiei Germanilor Sudeti, intr-o ceremonie care a avut loc la Hof, in Germania. UE este unita in jurul valorilor sale fondatoare in care Romania si romanii cred cu toata puterea: libertate, democratie, stat de drept,…

- Romania este gata sa sprijine un proces rapid de aderare a Finlandei și Suediei la NATO și considera ca aderarea celor doua state va duce la o Alianța mai puternica, manifestata printr-o postura de descurajare mai eficienta și de aparare consolidata, a spus ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Ministrul…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis duminica ca Romania dorește o ancheta internaționala cu privire la atrocitațile reclamate de ucraineni in localitațile ocupate de invadatorii ruși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, sustine ca Romania este dispusa sa participe la securitatea energetica a Republicii Moldova prin construirea unui depozit de gaze pe teritoriul Romaniei. Totodata, Romania cere Uniunii Europene mai mult sprijin pentru Republica Moldova, atat pentru a…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi seara, ca romanii nu au motive sa nu se simta in siguranta, in contextul conflictului din Ucraina, deoarece Romania este stat NATO si avem toate garantiile de securitate pe care le-am putea avea. Aurescu a adaugat ca ”suntem pe drumul cel bun…

- In marja intrevederii președinților Maia Sandu și Klaus Iohannis, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a discutat cu omologul roman Bogdan Aurescu. Interlocutorii s-au referit la situația regionala de securitate și au reiterat susținerea ferma a suveranitații…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat marți seara, 15 martie, pentru CNN, ca trebuie redusa „cat mai repede posibil” dependența Uniunii Europene de gazul provenit din Rusia, in contextul razboiului din Ucraina. „Cu privire la energie, acest aspect creeaza, intr-adevar, o mare vulnerabilitate…

- Un anunt care semnaleaza disparitia din Kiev a unui copil ucrainean in varsta de 4 ani, despre care parintii sai nu mai stiu nimic de trei zile, a devenit viral pe internet.Romanii s-au mobilizat si au incercat sa ajute cu informatii privind un posibil loc unde baietelul ar fi putut ajunge. A fost indicata…