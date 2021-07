Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, este primul oficial al Uniunii Europene care efectueaza o vizita la Chisinau in contextul nou creat de victoria fortelor pro-reforma, pro-democratice si pro-europene la recentele alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie, a informat MAE.Ministrul Bogdan…

- Ministrul Afacerilor Externe de la București, Bogdan Aurescu, va efectua astazi o vizita de lucru la Chișinau, in fruntea unei delegații oficiale. Șeful diplomației romane va avea o intrevedere cu președinta Maia Sandu, iar dupa discuții cei doi oficiali vor face declarații pentru presa. Astazi la Chișinau…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va avea vineri, 23 iulie, o intrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu. Anunțul a fost facut de serviciul de presa al președinției cu puțin timp in urma. Oficialul roman va veni miine la Chișinau, fiind insoțit de o delegație…

- „O sa sustin folosirea limbii franceze in institutiile europene. Deja am avut sansa de a fi ales de secretarul general al OIF (Organizatia Internationala a Francofoniei - n.r.), Louise Mushikiwabo, sa fac parte din echipa sa ce va reprezenta Europa Centrala si Orientala, pentru a sustine, in pregatirea…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Laurence Auer, l-a decorat, vineri, pe ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, cu ordinul 'Palmes academiques in grad de Comandor', ministrul afirmand ca va sustine folosirea limbii franceze in cadrul institutiilor UE. "O sa sustin folosirea limbii franceze…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, la sediul MAE, pe secretarul general al Comunitatii Democratiilor (CoD), Thomas Garrett, aflat in vizita de lucru la Bucuresti, in contextul consultarilor periodice ale Presedintiei romane a CoD cu secretariatul organizatiei. …

- Rata de infectare in București a scazut luni, pentru prima data, sub 1 la mia de locuitori, și a ajuns 0.94, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Cu o zi in urma a fost 1.06, coborand zilnic pe tot parcursul saptamanii trecute. Rata de infectare pe sectoare, potrivit data.gov.ro:…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, face, miecuri, o vizita de lucru la Jula/Gyula, Ungaria, in cadrul careia va avea consultari politice cu omologul ungar, Peter Szijjarto, si vor fi semnate o serie de documente importante pentru dezvoltarea relatiei bilaterale. De asemenea, ministrul…