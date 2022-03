Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea duminica consultari politice cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Yair Lapid, cu prilejul vizitei pe care acesta o face in Romania, la invitatia sefului diplomatiei romane. Modalitatile de gestionare a efectelor multiple ale agresiunii…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea duminica consultari politice cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Yair Lapid, cu prilejul vizitei pe care acesta o face in Romania, la invitatia sefului diplomatiei romane.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astazi, 7 martie 2022, o convorbire telefonica cu ministrul vietnamez al afacerilor externe, Bugrave;i Thanh S n.Potrivit unui comunicat al MAE, seful diplomatiei vietnameze a adresat multumiri deosebite pentru operativitatea autoritatilor romane, care…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a avut joi, 3 martie 2022, o convorbire telefonica cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Yair Lapid. Demnitarul israelian a mulțumit in mod deosebit pentru sprijinul acordat de autoritațile romane pentru repatrierea cetațenilor israelieni aflați…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania merge la vama Siret pentru a acorda asistența in contextul crizei din Ucraina. Ambasadorul Andrew Noble se afla, pe parcursul zilei de duminica, in județul Suceava, pentru a sprijini echipa consulara a Marii Britanii care acționeaza in regiune. Informația este transmisa…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a participat joi, 24 februarie 2022, la reuniunea extraordinara a Consiliului Permanent al OSCE de nivel ministerial, care a avut loc in format hibrid. In intervenția sa, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a condamnat in termenii cei mai fermi agresiunea…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, respinge riscul unui razboi intre Romania și Rusia. Declarația ministrului roman a fost facuta in contextul crizei din Ucraina. „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra”, a declarat…

- Exista o ingrijorare legitima din partea statelor aliate, inclusiv din partea Romaniei, cu privire la masarea de forte ruse in proximitatea Ucrainei, in regiunea Marii Negre, o masare de trupe care este substantiala, neprovocata si nejustificata, a afirmat, luni, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.…