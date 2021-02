Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment sunt 114 cetateni romani aflati pe aeroportul din Cancun, iar 102 au fost intorsi in tara, declara ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. „Suntem profund ingrijorați de situatia cu care s-au confruntat cetatenii romani care planificau vacanta in Mexic si care sunt afectati de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, este de parere ca atitudinea autoritaților mexicane in cazul turiștilor romani blocați pe aeroportul din Cancun, este una ”neprietenoasa”, catalogand situația drept una ”inadmisibila”, informeaza News.ro.Bogdan Aurescu a atras atenția ca prin situația tensionata,…

- Sunt peste 100 de romani care așteapta in continuare in Mexic. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a precizat ca sunt facute demersuri pentru a fi trimisa o aeronava suficient de mare care sa-i aduca in țara pe romaniii blocați pe aeroportul din Cancun. In acest moment sunt 114 cetațeni romani aflați…

- Ministrul de Externe a spus ca in acest moment sunt 114 cetateni romani pe aeroportul din Cancun, iar 102 s-au intors deja in țara.Bogdan Aurescu: "Suntem profund preocupati de situatia cu care s-au confruntat cetatenii care planificau vacanta in Mexic si care sunt afectati de deciziile recente ale…

- Ministerul de Externe a venit marți, 2 februarie, cu cateva precizari legate de situația turiștilor romani blocați in Mexic. “MAE precizeaza ca in perioada 30-31 ianuarie 2021, Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico a primit o serie de solicitari de asistenta consulara din partea unor cetateni romani…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat „cu privire la cei aproximativ 50 de cetațeni romani care se afla in continuare in aeroportul din Cancun”, din data de 30 ianuarie, ca o echipa desemnata de Consulul Onorific al Romaniei la Cancun s-a deplasat la aeroport pentru a-i ajuta cu alimente și apa.…

- Ministerul de Externe a venit marti, 2 februerie, cu cateva precizari legate de situatia turistilor romani blocati in Mexic, sustinand ca nu au competenta in a modifica deciziile autoritatilor locale. "Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico continua dialogul cu autoritatile mexicane, fiind pregatita…

- Peste 80 de romani sunt blocați la aceasta ora pe aeroportul din Cancun, din cauza condițiilor de securitate impuse de autoritațile mexicane, relateaza martori oculari. Oamenii susțin ca sunt ținuți captivi de 24 de ore, fara apa și mancare. ”Autoritațile mexicane ne bruscheaza, suntem ținuți inchiși…