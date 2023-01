Boeing vrea să angajeze 10.000 de lucrători în 2023 Compania cu sediul in Arlington, Virginia, a sporit ocuparea fortei de munca cu aproximativ 14.000 de lucratori in 2022, la 156.000, la 31 decembrie, in crestere de la aproximativ 142.000 in 2021. Boeing are aproximativ 136.000 de angajati in Statele Unite. Compania a recunoscut ca ”va scadea personalul in cadrul unor functii de asistenta” – o miscare menita sa ii permita sa alinieze mai bine resursele pentru a sustine produsele si dezvoltarea actuala a tehnologiei. Boeing refuzat sa comenteze cate locuri de munca va reduce in 2023. Cea mai mare parte a cresterii va avea loc in unitatile de afaceri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

