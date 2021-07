Bogdan Marin (53 de ani), cunoscut drept Bodo, solistul trupei Proconsul, s-a mutat cu familia in Argeș. Artistul a parasit definitiv Capitala și a inceput o viața noua, alaturi de soția sa Loredana Preda (30 de ani) și de fiii lor, in Dobrești-Argeș. „Bucuresteni fiind, cand am dat noi de gustul libertatii, am decis sa ramanem definitiv in Dobresti-Arges. Dar nu ne-am multumit sa fim ca la televizor, ci am decis sa iesim din casa si sa facem lucruri bune pentru comunitate, atat pentru copii, cat si pentru parinti. Am inchiriat fosta discoteca din sat si am transformat-o in atelier de joaca. Invatam…