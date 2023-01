Bode pierde în prima instanță procesul intentat UBB, care a constatat că a plagiat Ministrul de Interne, Lucian Bode, a pierdut in prima instanța procesul intentat Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca prin care a cerut suspendarea hotararii prin care universitatea a decis reanalizarea tezei sale de doctorat. Decizia a fost luata marți de catre Tribunalul Salaj, fiind facuta publica de catre jurnalista Emilia Șercan, cea care l-a acuzat pe Lucian Bode ca și-a plagiat teza de doctorat. Lucian Bode a cerut in instanța „supendare a executarii Hotararii nr.10/13.12.2022 a Comisiei de etica din cadrul UBB”. Este vorba despre decizia de reanalizare a tezei sale de doctorat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

