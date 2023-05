Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL Lucian Bode a transmis, luni la Congresul Seniorilor Liberali, ca liberalii au asigurat „cele mai sustenabile cresteri de pensii in ultimii ani”. El a precizat ca politicile sociale si cresterile de pensii nu sunt apanajul stangii. „Este o greseala politica sa abandonam altora…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a afirmat, miercuri seara, ca liberalii isi doresc sa aiba un candidat bun la alegerile prezidentiale, astfel incat sa poata da presedintele Romaniei pentru urmatorii cinci ani. „Astazi, presedintele PNL este o optiune pentru a candida la functia de presedinte…

- Liberalii și doresc comasarea alegerilor in anul electoral 2024. Secretarul general al PNL și ministru de Interne, Lucian Bode, a vorbit in ședința BPN și a spus ca patru randuri de alegeri sunt prea multe.”Am decis impreuna crearea unui grup de lucru care sa analizeze opțiunea comasarii alegerilor…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a anunțat, joi, in ședința BPN al PNL, ca liberalii vor ca in 2024 alegerile locale și cele parlamentare sa fie organizate simultan, au declarat pentru Digi24.ro surse participante la ședința.

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat, vineri, ca partidul are, conform tuturor sondajelor de opinie, 22 – 24% in optiunile romanilor. El a participat la Congresul Extraordinar al Organizatiei Femeilor Liberale (OFL). „Peste cateva zile, pe 10 aprilie, se implineste un an de la ultimul…

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala CURS a publicat ieri datele obtinute in cel mai recent sondaj realizat in perioada 10 20 martie 2023. In cadrul sondajului 74 dintre romani au raspuns ca Romania merge mai degraba intr o directie gresita, 19 sunt de parere ca directia este una buna, in timp…

- Ministerul Apararii Nationale a pus in consultare publica un proiect de act normativ initiat si elaborat de institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, in scopul crearii cadrului normativ care sa permita incadrarea activitatii personalului civil din propriile institutii in conditii…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 27.02.-03.03.2023, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 19 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 310 Din care – femei : 129 Numar deficiente…