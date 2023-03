Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii apar despre modul cum s-a ajuns la soluția unui prag de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu, fiind explicat și de ce Guvernul a trimis proiectul fara prag, o tema care dus la tensiuni politice.

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, considera ca amendamentul adoptat, miercuri, de Senat prin care pragul pentru abuzul in serviciu, care se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, se stabileste la 250.

- Ministrul Justiției a explicat, intr-un interviu pentru Digi24, ca sub pragul pentru abuz in serviciu propus in Senat nu exista un vid legislativ. Acesta a precizat ca fapta este pedepsita cu o „contravenție foarte severa”.

- Ministerul Justiției considera ca suma de 9.000 de lei ar putea fi un prag la abuzul in serviciu, așadar pragul sa fie mult mai mic decat cel pe care l-au votat parlamentarii. Punctul de vedere al Ministerului Justiției intervine dupa decizia luata, la 29 martie 2023, in Senatul Romaniei. Plenul Senatului…

- Comunicat de presa USR sesiseaza Comisia Europeana daca PSD și PNL introduc prag de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu Vicepreședintele USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a anunțat ca USR va sesiza Comisia Europeana daca PSD și PNL introduc pragul de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu.…

- Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede un prag valoric pentru abuzul in serviciu in cuantum de 250.000 de lei. „Iohannis și Predoiu desavarșesc ce a inceput in 2017 Dragnea”, a reacționat pe Facebook Stelian Ion. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind…

- Congresul National al Poporului din China (parlamentul) a aprobat membrii noului guvern al tarii, duminica, ultima zi a reuniunii anuale a organismului, care a avut loc saptamana aceasta la Beijing. Cei aproximativ 3.000 de delegati au aprobat numele propuse pentru diversele posturi din cabinet, dupa…

- In cadrul dezbaterilor, USR a susținut ca ministerul Muncii ar trebui sa elaboreze un alt proiect de lege, pentru ca in forma actuala nu s-ar incadra in liniile generale impuse de PNRR. Secretarul de stat in Ministerul Finantelor, Daniela Pescaru a afirmat in cadrul dezbaterii din comisia de buget din…