- Ucraina va primi arme și muniție pe parcursul fiecarei luni incepand de anul urmator, a anunțat Oleksii Reznikov.Acesta spune ca au fost plasate comenzi nu doar in SUA, ci și in Germania, Franța, Slovacia, Cehia, Romania și alte țari. Totodata, ministrul apararii din SUA a declarat ca cel puțin șase…

- Ucraina va primi armele si munitiile necesare pe parcursul fiecarei luni din anul 2023 pentru a putea lupta impotriva invaziei ruse, a dat asigurari miercuri ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov. In cadrul unui program special difuzat de posturile de televiziune ucrainene si preluat de agentia…

- Iarna iși face simțita prezența in toata Europa. Ninsorile și gerul au pus stapanire pe Marea Britanie, Franta, Germania, Cehia si Serbia și au dat peste cap traficul de pe șosele, dar și pe cel aerian. Valul de aer polar iși face simțita prezența și in Romania. Vor fi inregistrate cele mai mici temperaturi…

- Aflat in premiera in Romania, Grupul „True Worshipers” va susține un concert de colinde la Lugoj. Concertul va avea loc marți, 13 decembrie, de la ora 18, la Universitatea Europeana Dragan. Grupul „True Worshipers”, format din studenți coreeni ce studiaza in America, se afla intr-un…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a scazut și in octombrie, pentru a doua luna la rand. Prețul este la mai puțin de jumatate fața de acum doua luni și ajunge foarte aproape de nivelul de acum un an. In octombrie 2022, prețul mediu de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU)…

- Potrivit unui sondaj al centrului de cercetare britanic YouGov-Cambridge, care a evaluat opinia publica in 25 dintre cele mai importante țari membre NATO in perioada 24 august-22 septembrie, in Occident exista un sprijin puternic pentru intarirea și extinderea sancțiunilor militare și economice impotriva…

- ”Piata de self-storage (depozite de inchiriat) din Romania devine o piata stabila, ajungand la 25.000 mp inchiriabili in 2022, ceea ce reprezinta o cota de 0,2% din suprafata totala de astfel de solutii de depozitare in Europa”, potrivit raportului special European Self Storage Industry lansat de CBRE,…

