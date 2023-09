Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Radu a oferit detalii inedite despre viața de familie. Decenii in șir sex-simbol al televiziunii de la noi, Mircea Radu (54 de ani) a fost multa vreme un burlac convins. Atat de convins incat, in ciuda atenției feminine evidente, a ales sa se casatoreasca de abia in 2012, dupa o relație discreta…

- Festivitatea de deschidere a noului an școlar la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț a insemnat, in primul rand, bucuria revederii. Liceenii entuziaști s-au strans in grupuri pentru a impartași impresiile de-o vara. Ceva mai emotivi, bobocii din clasa a V-a și a IX-a cautau din priviri…

- Curtea interioara a Colegiului Național „Petru Rareș” Piatra Neamț a devenit neincapatoare in prima zi din anul școlar 2023-2024. Elevi de toate varstele, de la „bobocii” de clasa a V-a, pana la cei care pașesc in ultimul an de liceu, și-au cautat din priviri colegii cu care au schimbat impresii cu…

- Cele 15 sali de clasa de care au nevoie elevii Colegiului Tehnic Forestier din Piatra Neamț pentru a invața in anul școlar 2023-2024 sunt pregatite sa-i primeasca. Inca de la finele anului trecut au fost achiziționate materialele necesare, iar peste vara au fost efectuate lucrarile care se impuneau,…

- Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț a gazduit intalnirea foștilor elevi ai clasei de mecanica, , generația 1983, aceștia revazandu-se dupa patru decenii de la terminarea liceului. Faptul ca nu a mai fost organizata nici o intalnire pana acum a sporit emoția foștilor liceeni. Cu 40 de…

- Astazi, 3 septembrie, in sediul Consiliului Județean Neamț, a avut loc semnarea oficiala a unui Acord de cooperare intre Județul Neamț și Municipalitatea Chișinau. Din partea CJ Neamț au fost prezenți președintele Ion Asaftei, vicepreședinții Adrian Paduraru și Dragoș Chitic și directorul general al…

- Dumitru Dragan a murit la data de 15 iulie 2018, in Pitesti Actorul a jucat pe scena urmatoarelor teatre: Teatrul de Stat Baia Mare 1960 ndash; 1961 , Teatrul Sica Alexandrescu Brasov 1961 ndash; 1966 , Teatrul Barbu Delavrancea Bucuresti 1966 ndash; 1968 , Teatrul Tineretului din Piatra Neamt 1968…

- ■ sotii Gabriel si Marsilia Mantu au aflat sentinta, 10 ani si 8 luni, respectiv, 4 ani si 9 luni ■ in dosar mai sunt si alti condamnati ■ instanta a decis si confiscarea unor mari sume de bani ■ Magistratii de la Tribunalul Neamt au pus capat, pe data de 5 iulie 2023, procesului […] Articolul Grele…