- "E clar ca nu poți avea și certificat verde și razboi. Trebuie sa ințeleaga ca in scenariu de conflict nu mai poți ramane in aceasta schema. Sa ți se spuna ca nu poți intra in adapost ca nu ai certificat, stai și mori afara?! E o tampenie!" a afirmat Bobby Paunescu.Omul de afaceri a afirmat ca in acest…

- Luna februarie este plina de surprize, avand in vedere ca Europa ridica restricțiile COVID. Danemarca este primul stat care a eliminat complet toate restricțiile. S-a renunțat la restricții, de la redeschiderea barurilor și restaurantelor pana la renunțarea la cerințele legale pentru maști. Multe dintre…

- Istoricul Armand Goșu arata faptul ca Romania are o granița cu Ucraina mai extinsa decat Polonia și o poziționare geografica care o pune in colimatorul Rusiei, insa faptul ca avem ”o clasa politica mediocra” ne știrbește rolul pe care l-am putea avea in jocul internațional. Tocmai din acest motiv,…

- Persoanele pentru care au trecut mai mult de noua luni de la administrarea celei de a doua doze de vaccin impotriva COVID-19 doi ar trebui sa-și faca suprarapelul (doza booster) pana la 1 februarie, pentru ca de la aceasta data va expira certificatul digital pentru persoanele care nu s-au imunizat cu…

- In varsta de 41 de ani, Augustin Viziru este unul dintre cei mai cunoscuți actori din Romania. Invitat recent in podcastul lui Radu Țibulca de pe Youtube, acesta a povestit intamplari amuzante din viața lui profesionala. In adolescența a furat pentru prima și ultima oara. Actorul a povestit pe Youtube…

- Provocari ce rezulta din restricțiile in perioada pandemiei. Invitat MISU CHIRUC – presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural, Ecologic si Cultural din Romania, astazi, vineri, 24 decembrie 2021, in intervalul orar 9:20-9:30, din Matinalul ”Buna dimineața” – garanția trezirii zilnice fara griji,…

- Anunț important din partea marilor producatori din Danemarca, Olanda si Polonia. Oficialii statelor europene se confrunta cu mari probleme ale productiei dupa creșterea incredibila a preturilor la energie electrica, precum si scumpirea ingrasamintelor. Specialiștii avertizeaza ca s-ar putea produce…

- Alertele Comisiei Europene privind tulpina Omicron tensioneaza și mai tare situația Covid-19 in Europa, respectiv Romania. Cu toate acestea, prezența la vaccinare este redusa, iar riscurile transmiterii comunitare cresc exponențial de la o zi la alta. Alexandru Rafila a explicat, duminica seara, condițiile…