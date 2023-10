Boabele de soia și adevărul despre camioanele cu mărfuri din Ucraina In vreme ce Guvernul ne asigura ca la noi nu se importa produse agricole din Ucraina, marfa ucraineana circula in voie pe șoselele Romaniei. Doar in urma cu cateva zile, un camion incarcat cu boabe de soia a pierdut incarcatura pe drum, incurcand traficul. Marți, 10 octombrie, in județul Suceava, pe sectorul DN 2 dintre Danila și Granicești, au cazut pe carosabil boabe de soia dintr-un camion ucrainean. Pentru restabilirea traficului, a fost nevoie de intervenția lucratorilor Secției Drumuri Naționale Suceava, care au curațat drumul cu o perie mecanica specializata. In timpul operațiunii, șoferii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

