- Vesti proaste pentru romanii are doresc sa ia un credit. Banca Nationala a Romaniei va plafona gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in cu dobanda variabila. Gradul de indatorare ar urma sa fie plafonat la maxim doar 40%, conform unui proiect BNR obtinut de Wall-street.ro. Masura ar…

- Banca Nationala a Romaniei a stabilit niveluri maxime ale gradului de indatorare in cazul creditelor ipotecare si de consum, atat in lei, cat si in valuta. Romanii care au deja credite nu vor fi afectati decat atunci cand vor accesa un nou imprumut, urmand ca banca sa le calculeze din nou gradul total…

- Schimbari importante pentru cei care vor credite! Banca Nationala a Romaniei vrea sa plafoneze gradul de indatorare pentru credite, in special pentru cele ipotecare, in lei. Din 1 iulie, BNR vrea sa plafoneze gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in lei. Mai mult, Banca Centrala a setat…

- Din 1 iulie, BNR vrea sa plafoneze gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in lei. Mai mult, Banca Centrala a setat maxime pentru toate tipurile de credit. Romanii cu venituri disponibile mici si care spera sa ia un credit ar putea fi puternic afectati de la 1 iulie, in contextul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,85%, de la 2,83% cat inregistra vineri, valoare care nu a mai fost atinsa din anul 2014, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la…

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri de la 2,45% la 2,47%, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a ramas la valoarea…

- Indicele ROBOR la 3 luni pentru trimestrul II 2018 aferent creditelor de consum in lei se calculeaza ca medie aritmetica a cotelor zilnice din luna martie, rezultand nivelul de 2,06%. Anul trecut, pentru aceeasi perioada, indicele era de 0,83%, arata seriile de date BNR analizate de Mediafax. Romanii…

