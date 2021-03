Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis luni mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an. Totodata, BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare…

- Moneda nationala da dovada de o relativa stabilitate pentru ca la evolutii de un ban, un ban si jumatate leul marcheaza o depreciere mult mai usoara decat deprecierile din regiune, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei. "Trebuie spus ca exista in…

- Banca Nationala a Romaniei a decis reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021. Totodata, BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1,00% pe an, si a ratei dobanzii aferente…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei s a intrunit astazi in sedinta.Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 15 ianuarie 2021, a hotarat urmatoarele: reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an,…

- Scaderea indicelui pietei monetare, ROBOR, este in primul rand o consecinta a imbunatatirii lichiditatii interbancare, dar si o recunoastere din partea pietei a faptului ca tensiunile ridicate de anul trecut s-au redus simtitor, a declarat, pentru AGERPRES, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie…

- Indicele ROBOR la 6 luni a coborat la randul sau de la 1,99% la 1,96%, cel mai redus nivel dupa 12 octombrie 2017, cand a fost de 1,94%. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a mentinut joi, 12 noiembrie, rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, rata dobanzii…

- Indicele ROBOR la 6 luni a coborat la randul sau de la 2,04% la 1,99%, nivel la care s-a aflat ultima oara pe 16 octombrie 2017. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a mentinut joi, 12 noiembrie, rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, rata dobanzii pentru…

- Rata de creștere trimestriala din trimestrul III (5,6%) corespunde unui nou record istoric, totuși, se situeaza cu o marja semnificativa sub așteptarile preliminare ale specialiștilor. În același timp, performanța economiei românești în trimestrul III pare sa fie și sub cele înregistrate…