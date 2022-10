Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de miercuri, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25 la suta pe an, de la 5,50 la suta pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2022. Consiliul de Administratie al BNR a mai decis majorarea…

- La precedenta ședința de politica monetara, din data de 5 august, BNR a majorat rata dobanzii cheie de la 4,75% la 5,50% pe an, cea mai semnificativa majorare din ultimii 12 ani. Economistii sefi ai bancilor comerciale estimeaza pentru ședințele din octombrie si noiembrie majorari mai mici ale dobanzii…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an, incepand cu data de 8 august. In afara de majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 5 august 2022, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,5%% pe an, de la 4,75% pe an, incepand cu data de 8 august 2022.

- Inflatia este un simptom al politicilor, dezechilibrelor si socurilor din economie, insa acest simptom poate deveni boala insasi daca nu este tratat cum trebuie, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi…

- ROBOR la 3 luni atinge un nou record al ultimilor 12 ani, a crescut la 7,16%, fata de 7,14%, fata de nivelul din sedinta precedenta si a ajuns la cea mai ridicata valoare din 27 iulie 2010 si pana acum. La inceputul anului 2022, ROBOR la trei luni se afla la 3,02%, iar ROBOR la 6 luni era la 3,14%.…

- Banca Nationala a Ucrainei (NBU) a vandut rezerve de aur in valoare de circa 12,4 miliarde de dolari, dupa invazia Rusiei, a anuntat viceguvernatorul, Katerina Rojkova, scrie Reuters. „Vindem din rezervele Bancii Centrale pentru ca importatorii nostri sa poata cumpara bunurile necesare pentru tara”,…