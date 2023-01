BNR, estimare despre scăderea ratei inflație! Când vom ajunge la nivelul de o singură cifră Rata anuala a inflației va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent – in devans cu aproape trei trimestre fața de previziunile precedente –, ca efect al prelungirii schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie pana la 31 martie 2025, concomitent cu modificarea caracteristicilor acestora incepand cu 1 ianuarie 2023, se arata in minuta edinței de politica monetara a Consiliului de administrație al Bancii Naționale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

