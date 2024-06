BCR: Inflația mult sub prognoză susține o reducere a dobânzii BNR Analiza BCR Rata inflației a incetinit brusc in luna mai, ajungand la 5,1% an/an, de la 5,9% an/an in aprilie, datorita unei noi scaderi importante a prețurilor reglementate la gaze naturale și energie electrica, a legumelor mai ieftine și a efectului de baza favorabil, scrie BCR , intr-o analiza, care arata ca aceasta scadere susține o reducere a dobanzii de politica monetara din partea Bancii Naționale a Romaniei in luna iulie. Prețurile de consum au scazut cu -0,11% m/m, prima scadere lunara din decembrie 2023. Indicele IPC a fost cu mult sub prognoza BCR de 5,5% an/an și sub mediana Bloomberg… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

