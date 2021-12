BNR: Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în noiembrie cu 0,9% faţă de luna anterioară, până la 462,46 miliarde lei Creditul guvernamental a crescut in luna noiembrie 2021 cu 0,2% fata de luna octombrie 2021, pana la 158,439 miliarde lei. In raport cu noiembrie 2020, acesta a crescut cu 11,6% (3,6% in termeni reali). “Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna noiembrie 2021 cu 0,9% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 462,462 miliarde lei, si cu 12,7% (4,6% in termeni reali) fata de noiembrie 2020. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 64,4% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 1,1% fata de luna octombrie 2021, pana la 297,613 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

