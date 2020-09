BNR: Companiile au folosit două noi surse finanțare în perioada pandemiei Principalele surse de finantare utilizate de companii in perioada iunie 2019-mai 2020 au fost profitulsi vanzarea activelor, creditele bancare fiind alternativa mai putin utilizata comparativ cu anii anteriori, arata un studiu BNR. Potrivit datelor Bancii Naționale, doar un sfert dintre firmele romanești au utilizat finantari de la banci si IFN-uri, in ultimele 12 luni, iar dintre acestea, doar pentru 18% a fost aprobata intreaga suma solicitata. Potrivit sondajului, peste 60% din IMM-uri si 45% din corporatii apeleaza in primul rand la reinvestirea profitului sau vanzarea unor active, in timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

