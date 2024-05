Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi recomanda conducerii Portului Constanța sa intreprinda demersuri pentru creșterea cotei de piața a Portului la nivel regional, indeosebi pe segmentul marfurilor containerizate, inclusiv pentru creșterea competitivitații serviciilor oferi

- Curtea de Conturi a realizat un audit al performantei la Portul Constanta, stabilind ca acesta s-a dezvoltat sub potential. Doar putin peste 23.000 de pasageri au tranzitat portul, in intreaga perioada, desi are o capacitate de 100.000 de pasageri pe an. De asemenea, din 2018, portul si-a pierdul locul…

- „Misiunea de audit a vizat perioada 2016 – 2022 si s-a desfasurat la principalele institutii ale statului cu atributii in domeniul administrarii si gestionarii infrastructurii portuare, rutiere si feroviare care asigura conexiunea Portului Constanta cu regiunile deservite, respectiv: Ministerul Transporturilor…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) anunța faptul ca pe autostrada Sibiu-Pitești se monteaza grinzile prefabricate la pasajul din zona Nodului Rutier Bascov, lucrarile fiind pe Secțiunea 5: Curtea de Argeș - Pitești. autostrada Sibiu-Pitești, prima autostrada…

- A fost cel mai slab sezon de schi din Ranca din ultimii ani. Cantitațile de zapada au fost cu mult sub cele din ultimii ani. Nu mai sunt speranțe ca in saptamanile care urmeaza sa ninga consistent, astfel incat sa poata fi relansat sezonul sporturilor de iarna in stațiunea montana Ranca. „A fost printre…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat lista locațiilor din Romania in care sunt amplasate camerele de supraveghere fixe pentru verificarea rovinietei. Aceste camere nu au montate dispozitive de determinare a vitezei. Doar filmeaza numerele de inmatriculare și…

- Cel mai recent a avut loc in vara anului trecut, cand procurorii au anunțat ca au dispus efectuarea urmaririi penale in cazul lui Clotilde Armand dupa ce Agenția Naționala de Integritate a acuzat-o de conflict de interese și incompatibilitate. Mai exact, ar exista indicii ca edilul ar fi folosit functia…

