Stiri pe aceeasi tema

- 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. Sportivi profesioniști din Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Tunisia și Ungaria vor evolua pe cele cinci…

- Tiberiu Stan a declarat, marti, la Prima News, ca fermierii nu contesta buna credinta a ministrului Agriculturii, precizand insa ca este vorba de mai mult. “Noi nu contestam si nu am contestat buna credinta a ministrului, insa spunem ca nu este suficient. Uniunea Europeana, prin Comisia Europeana,…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a anuntat ca ajutorul primit de fermieri de la Comisia Europeana va fi dublat de la bugetul statului, urmand sa fie realizat un act normativ in acest sens, in contextul importului de cereale din Ucraina. „Lucrurile s-au stabilit. Prima transa, primul ajutor a venit,…

- „Lucrurile s-au stabilit. Prima transa, primul ajutor a venit, ajutorul respectiv l-am dublat cu sume de la bugetul statului, am pus in miscare actul normativ, actul normativ pentru sprijinul fermierilor pentru stocurile de cereale, de grau practic, aici ne-am indreptat. (...) Vor veni sume suplimentare.…

- „Eu cu cutitul nu sunt niciodata cu el la mine. Sunt cu instrumentele care imi asigura sa fac mai mult, sa realizez mai mult. Nu ma preocupa taierile, ci ma preocupa munca si rodul muncii. Iar rodul muncii il cautam la fiecare si il gasim, in conditiile in care avem si dorinta dar si fapta cu noi”,…

- Ministrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Cehia, Romania, Slovacia si Ungaria au discutat vineri in videoconferinta despre situatia creata pe pietele celor 6 state membre de importul produselor agroalimentare din Ucraina. S-a convenit ca aceste probleme sa nu se abordeze separat, ci in mod unitar…

- Obiceiurile cumparatorilor de mașini din Europa variaza de la o țara la alta, deoarece oamenii difera semnificativ in ceea ce privește puterea de cumparare și așteptarile pe care le au de la un vehicul. Cu toate acestea, exista un lucru care ii unește pe toți șoferii care sunt in cautarea unei mașini…

- ”One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte din Romania, propune Adunarii Generale Anuale a Actionarilor din 25 aprilie 2023 ca obiectiv atingerea unei cifre de afaceri consolidate in 2023 de 1,43 miliarde de lei, in crestere cu…