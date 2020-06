BN: S-a înregistrat al 36-lea deces în contextul pandemiei de coronavirus Institutul Prefectului Bistrița-Nasaud a transmis ca s-a inregistrat inca un deces survenit in contextul pandemiei de coronavirus. Este vorba despre un barbat de 72 de ani. Acesta suferea și de alte afecțiuni. Grupul de Comunicare strategica a anunțat in urma cu cateva zile ca a fost schimbat modul de raportare al deceselor persoanelor care prezinta infecție COVID-19. Astfel, numarul deceselor va fi comunicat zilnic, integrat, in cadrul buletinului informativ de la ora 13.00, cu menționarea categoriilor de varsta, sexului, județului și prezența sau absența comorbiditaților. In urma cu scurt timp,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

