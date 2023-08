Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta combinație, deși poate parea neobișnuita pentru unii, este de fapt o incantare gustativa care imbina dulceața cu sarea intr-o simfonie de arome.Mango cu sare este o tradiție in multe parți ale Asiei de Sud, Asiei de Sud-Est și a Americii Centrale. In țari precum India, Filipine și Mexic, combinația…

- Jocul responsabil in cazinou este esențial pentru a va bucura de experiența și a va proteja bugetul. Daca doriți sa evitați problemele financiare la cazino, prezentam mai jos cateva sfaturi importante. Jocul responsabil in cazinou este esențial pentru a va bucura de experiența și a va proteja bugetul.…

- Oamenii joaca la cazino din mai multe motive, iar fiecare persoana poate avea motivații diferite. Iata cateva motive comune pentru care oamenii se angajeaza in jocurile de cazino. Oamenii joaca la cazino din mai multe motive, iar fiecare persoana poate avea motivații diferite. Iata cateva motive comune…

- In perioada 21-27 mai 2023, a avut loc in Romania, ultimul eveniment de formare din cadrul proiectului ”Playing with the past, improving with the future”, cu numarul KA220-SCH-000027772, coordonat de Gradinița Nr. 1 Pantelimon, reprezentand cel de-al doilea proiect european Erasmus+ derulat de unitatea…

- Jucarii de lemn de inalta calitate sau jucarii din plastic? Mulți parinți se confrunta cu aceasta alegere, atunci cand doresc sa le ofere copiilor lor un cadou frumos și interesant. Cu toate acestea, exista mulți parinți care opteaza pentru jucarii frumoase din lemn, deoarece lemnul este un material…

- Revolut, super-aplicația financiara cu peste 2,9 milioane de clienți persoane fizice in Romania și unul dintre cei mai doriți 100 de angajatori din țara noastra, se alatura evenimentului DevTalks 2023 din București, pentru a se conecta mai bine la comunitatea locala a specialiștilor IT și pentru a oferta…

- Proiectul european ”Playing with the past, improving with the future”, ultimul eveniment de formare In perioada 21-27 mai 2023, a avut loc in Romania, ultimul eveniment de formare din cadrul proiectului ”Playing with the past, improving with the future”, cu numarul KA220-SCH-000027772, coordonat de…

- Guvernul a aprobat un memorandum pentru ajutor de stat de 1 mld. euro pentru industria mare din RomaniaGuvernul a adoptat joi un memorandum pentru un ajutor de stat in valoare de peste 1 mld. euro pentru marii consumatori industriali.Schema de ajutor de stat se adreseaza industriei grele din Romania,…