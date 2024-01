BMW se asociază cu producătorul de roboţi umanoizi Figure pentru a concura robotul Tesla Acesta marcheaza primul acord comercial pe care Figure l-a semnat de la infiintarea sa in 2022. Desi compania nu a dezvaluit cati roboti va folosi BMW, parteneriatul va incepe cu un numar mic si se va extinde daca obiectivele de performanta vor fi indeplinite, potrivit lui Brett Adcock, director general al Figure. Robotii umanoizi ai Figure vor fi desfasurati la unitatea de productie a BMW din Spartanburg, Carolina de Sud, cel mai mare exportator de automobile din SUA, care are in prezent 11.000 de angajati. Acestia vor fi integrati in procesele de productie, inclusiv la unitatile de caroserie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

