BMW IX. Minimalism și electrificare în interpretare bavareză Cu IX, BMW s-a rupt de trecutul marcii, fiind primul model al constructorului bavarez special gandit și proiectat ca automobil electric. Noul BMW IX utilizeaza cele mai noi tehnologii și materiale, precum caroserie din aluminiu și fibra de carbon sau baterii de putere mare, iar la bord ești intampinat de tot felul de inveții care iți fac viața mai ușoara. Minimalism, funcționalitate, tehnologii. Cam acestea par sa fi fost dezideratele bavarezilor atunci cand au hotarat sa arunce IX in groapa cu lei a greilor electrici precum Tesla. Experiența vizuala, tactila și cea a condusului impresioneaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca anuntul facut de Samsung Columbia prematur weekend-ul trecut s-a concretizat, iar Samsung insasi a confirmat ca va tine un eveniment Unpacked pe 1 februarie 2023. El va marca debutul telefoanelor Galaxy S23, care tocmai au fost oferite spre rezervare. Daca pagina publicata prematur de Samsung…

- Linia de laptopuri de gaming Acer Nitro primește un upgrade semnificativ cu cele mai recente procesoare Intel® Core™ din generația a 13-a și GPU-uri din seria NVIDIA® GeForce RTX™ seria 40 Disponibile cu un ecran WUXGA/WQXGA de 16 inci sau cu un ecran FHD/QHD de 17,3 inci, noile laptopuri Nitro dispun…

- In calitate de lider in domeniul hardware-ului True Gaming, MSI anunța cu mandrie noua linie de placi grafice echipate cu recent lansatul procesor grafic NVIDIA® GeForce RTX 4070 Ti. Linia in care protagoniste sunt seriile SUPRIM, GAMING TRIO și VENTUS reunește cele mai noi tehnologii grafice, designul…

- Designul seducator propus de noul PEUGEOT 308, un model varf de gama, captiveaza prin personalitatea si dinamismul sau.Poti testa noul Peugeot 308 pe Soseaua Pacurari nr. 177! Te poti programa la 0232 933 sau pe mallauto.testergrup.ro. O PERSONALITATE SURPRINZATOARE Designul seducator propus de noul…

- Digi World transforma scenariile SF in realitate, in episodul 3 din seria „Zona de Risc. Biocod” Digi World continua seria premierelor și invita pasionații de știința revoluționara sa urmareasca marți, 27 decembrie, de la ora 21:00, cel de-al treilea episod din „Zona de Risc. Biocod” – singurul documentar…

- In prezent, Scanexpert detine un numar de 7 centre de imagistica medicala in toata tara (Brasov, Galati, Roman, Pascani, Botosani si Iasi), compunand astfel o retea multifunctionala de diagnostic, care reuseste prin serviciile medicale de excelenta si echipa de medici dedicata sanatatii, sa transforme…

- Ultima data cand Alex Cascatau reusea sa urce pe cea mai inalta treapta a podiumului la Spa Francorchamps, el o facea dupa o cursa cu un BMW Seria 3 E90 inscris in Belcar Series. La primul start in GT amp; Prototype Challenge, Alex s a impus cu o masina care nu mai concurase niciodata in acest campionat…

- Olandezul Richard van Hooijdonk, unul dintre cei mai cunoscuți futurologi din lume, a vorbit cu Școala 9 despre schimbarile pe care le va aduce in viitor tehnologia in domeniul afacerilor și in viața de zi cu zi. Text de Ionuț Fantaziu In urma cu 4 ani, Richard van Hooijdonk și-a implantat un cip…