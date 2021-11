Judecatorul federal Richard Hertling a dat castig de cauza paratei in procesul intentat NASA de Blue Origin in luna august. NASA a anuntat intr-un comunicat ca activitatile cu SpaceX se vor relua ”cat mai curand posibil”, acum ca hotararea a fost emisa. ”Vor exista oportunitati viitoare pentru companii de a colabora cu NASA pentru a stabili o prezenta umana pe termen lung pe Luna in cadrul programului Artemis al agentiei”, a adaugat agentia. Un purtator de cuvant al Blue Origin a afirmat intr-un comunicat pentru CNBC ca procesul companiei ”a evidentiat problemele importante de siguranta ale procesului…