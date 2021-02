Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 128.700 doze de vaccin Pfizer au ajuns la Bucuresti, informeaza marti dimineata platforma ROvaccinare. Transa alocata pentru Bucuresti, Constanta, Craiova, Brasov si Iasi a ajuns in jurul orei 5,00, pe Aeroportul Otopeni, precizeaza sursa citata. In jurul orei 10,30, 35.100 doze vor ajunge…

- Un numar de 128.700 doze de vaccin Pfizer au ajuns la Bucuresti, informeaza marti dimineata platforma ROvaccinare.Transa alocata pentru Bucuresti, Constanta, Craiova, Brasov si Iasi a ajuns in jurul orei 5,00, pe Aeroportul Otopeni, precizeaza sursa citata.In jurul orei 10,30, 35.100 doze vor ajunge…

- Peste 92.000 de doze de vaccin vor sosi luni in Romania Foto: facebook.com/ROVaccinare Peste 92.000 de doze de vaccin anti-COVID -19 vor sosi luni în România pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Este cea de-a șasea tranșa de vaccin Pfizer-BioNTech, iar…

- Turismul a trecut la curse charter pentru a asigura un confort sporit turiștilor dispuși sa plateasca mai mult pentru o vacanța intr-o zona exotica. Paralela 45 a lansat cinci curse directe spre Hurghada, Zanzibar, Ras al Khaimah (Dubai), Republica Dominicana și Maldive. Avioanele pleaca din București…

- Campania de vaccinare anti-COVID a inceput in Romania duminica la ora 9.00, cand a fost vaccinata prima persoana. Este vorba despre o asistenta medicala de la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals”. Primele doze de vaccin au fost distribuite la Institutul Balș și la celelalte noua spitale…

- Primul ser anti-COVID-19 de la Pfizer va fi adus, cel mai probabil, direct în Cluj-Napoca și în cele șase centre regionale de vaccinare, scrie ProTv. Pentru ca vaccinul trebuie depozitat la minut 70 de grade Celsius…

- Lidl continua sa sprijine comunitațile vulnerabile, printr-o noua colecta de alimente, desfașurata in 80 de magazine inainte de Craciun, precum și prin susținerea deschiderii a doua noi Banci regionale pentru Alimente in Timișoara și Constanța Și anul acesta, Lidl iși implica activ clienții in sprijinirea…

- Potrivit playtech.ro, eMAG a pornit campania de Black Friday pe 13 noiembrie la ora 7.37. Imediat, 260.000 vizitatori au intrat in aplicația eMAG și in site, cu 18% mai mult decat anul precedent și au comandat peste 55.000 de produse in primele 10 minute. O noua premiera in istoria Black Friday la eMAG:…