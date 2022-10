Bloomberg: Rusia cumpără frigidere și mașini de spălat din Armenia și din Kazahstan pentru a folosi microcipurile în scopuri militare Dupa invazia Ucrainei, țari precum Armenia și Kazahstan au inceput brusc sa importe cantitați mari aparate de uz casnic din Europa, in special mașini de spalat și frigidere, dar și pompe electrice pentru san! In paralel, au crescut vanzarile catre Rusia. Oficialii europeni sunt ingrijorați, deoarece cred ca Moscova poate obține astfel microcipurile de care are nevoie in scopuri militare, relateaza Bloomberg . Sancțiunile impuse Rusiei pentru agresiunea sa impotriva Ucrainei au afectat aproape toate sectoarele economiei sale. In prezent, Moscova nu poate importa o serie de bunuri, inclusiv microcircuite… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

