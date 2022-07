Stiri pe aceeasi tema

- Este a 126-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Presedintele Zelenski propune o comisie de ancheta pentru a dovedi ca Rusia este vinovata de atacul asupra centrului comercial din Kremenciuk.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, ca situația dificila dificila din punct de vedere economic nu este urmarea a faptului ca cineva a lucrat prost sau nu și-a facut treaba, toate acestea au o singura cauza: Razboiul lui Putin impotriva Ucrainei, a subliniat președintele.

- Ministerul ucrainean al Apararii a facute publice, marti, primele imagini cu momentul distrugerii „Spargatorului" lui Putin, tancul cu cel mai modern blindaj din arsenalul Rusiei. Ucrainenii au reusit, la finalul saptamanii trecute, sa distruga un tanc T-90M, cunoscut si sub numele de „Proriv" („Spargatorul"),…

- Rogozin, cunoscut pentru declarațiile sale excentrice, a scris pe profilul sau pe o telegrama ca distrugerea țarilor NATO in cazul unui razboi nuclear ar dura puțin timp, doar 30 de minute, dar Rusia nu poate permite un astfel de razboi, „pentru ca consecințele schimbului de lovituri nucleare vor afecta…

- Seful agentiei spatiale ruse Roskomos, Dmitri Rogozin, a declarat ca, in cazul unui razboi nuclear, Rusia ar distruge tarile NATO in jumatate de ora. Rogozin a afirmat pe profilul sau de Telegram ca ar fi nevoie de putin timp, doar 30 de minute, pentru a distruge statele NATO in cazul unui razboi nuclear,…

- Ucrainenii au reusit sa distruga cel putin un tanc T-90M, cunoscut si sub numele de „Proriv” („Spargatorul”), cel mai modern si performant tanc aflat in prezent in dotarea fortelor ruse, conform celui mai recent raport publicat de ministerul britanic al Apararii.

- Vitali Klitschko (50 de ani), primarul Kievului și fostul campion mondial la box, a anunțat suma pierduta de capitala Ucrainei, dupa razboiul declanșat de Rusia. Intr-o intervenție video la Bloomberg, Vitali Klitschko a declarat ca la doua luni de la invazia dictata de Putin, Kievul a fost vaduvit de…

- Ministrul maghiar de externe a confirmat pentru CNN ca țara sa va folosi schema de plata ceruta de Putin pentru a plati importurile de petrol și gaze. Astfel, Ungaria va face plațile in ruble. „85% din aprovizionarea noastra cu gaze provine din Rusia, iar 65% din aprovizionarea noastra cu petrol provine…