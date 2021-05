Blonda de la MAI, colonel SIE! Aceasta este legendarea pe care se bazeaza Ștefania Gabriela Ferencz in cadrul operațiunii de preluare a butoanelor operative ale ministrului Lucian Bode. Cel care, dupa ce toata viața lui a condus ca lider sindical doar doua duzini de muncitori, se dovedește deja prea mic pentru o ”cascheta” politica atat de mare precum cea a Internelor. […] The post Blonda de la MAI, colonel SIE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

