Blogul lui Donald Trump a fost eliminat după o lună de la lansare Pagina „From the Desk of Donald J. Trump”, lansata luna trecuta, dupa ce platformele de socializare majore l-au intrerzis pe fostul președinte american, a fost eliminata de pe site-ul acestuia. Asistentul lui Trump, Jason Miller, a declarat ca pagina nu va mai reveni. „A fost doar un element auxiliar al eforturilor mai largi la care lucram”, a spus Miller intr-un e-mail catre Reuters. Pagina blogului, un loc care ar fi trebuit sa permita „vorbitul liber și in siguranța”, a servit ca mijloc de comunicare unidirecțional, care conținea postari ale lui Trump care puteau fi partajate pe Twitter și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La doar o luna de la lansare, pagina de blog a fostului președinte american Donald Trump a fost inchisa, arata News.ro, citand Reuters. Trump iși deschisese blogul dupa ce marile platforme de socializare i-au blocat conturile.Jason Miller, consilierul lui Donald Trump, a confirmat ca pagina, care se…

- Șefii Facebook au analizat situația fostului președinte american Donald Trump și au decis sa ii blocheze in continuare contul. Fostul lider de la Casa Alba a primit ”block” pe Facebook pe 6 ianuarie, pe termen indefinit, dupa protestele violente de la Capitoliu ale susținatorilor președintelui republican…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat miercuri o 'rusine absoluta' deciziile retelelor de socializare de a-i suspenda conturile, transmite AFP. ''Ceea ce au facut Facebook, Twitter si Google reprezinta o rusine absoluta. I s-a retras libertatea de exprimare presedintelui…

- Consiliul de supraveghere al retelei de socializare online Facebook a stabilit, miercuri, mentinerea deciziei de suspendare a contului fostului presedinte american Donald Trump, dar nu considera ca masura trebuie sa fie instituita pe termen nelimitat. Consiliul de supraveghere, format din…

- Fostul presedinte american Donald Trump vrea sa comunice cu sustinatorii sai prin intermediul site-ului propriu dupa ce a fost interzis de principalele platforme de social media, noteaza dpa. Fostul presedinte a lansat marti o pagina de blog pe site-ul sau, similara vizual cu Twitter, dar care contine…

- Fostul presedinte american Donald Trump, suspendat de pe Twiteer, Facebook si alte site-uri de socializare, in urma atacului care a avut loc pe 6 ianuarie impotriva Capitoliului Statelor Unite, intentioneaza sa lanseze propria sa platforma de socializare, in doua sau trei luni, a declarat duminica…

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, care a fost interzis pe Tweeter din luna ianuarie, va reveni pe rețelele de socializare in urmatoarele trei luni cu ”propria sa platforma”, a declarat duminica un consilier ale acestuia, potrivit Hotnews , care citeaza AFP. Jason Miller nu a vrut sa dea mai multe…

- Rețeaua de socializare Facebook a anunțat ca va lansa „un instrument” in Statele Unite, care sa ofere oamenilor informații despre locul in care se pot vaccina, plus o zona speciala de informare COVID-19 pe Instagram. Nu numai atat… Dupa ce a fost criticata pentru ca a permis raspandirea dezinformarii…