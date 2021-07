Stiri pe aceeasi tema

- La subiectul SIIJ continuam discutiile. Astazi nu am depasit blocajul, au fost doua-trei propuneri de compromis, trebuie puse pe hartie, trebuie analizate, vom reveni in saptamanile care urmeaza. Sunt legate aceste solutii de compromis, pe de o parte, de o propunere mai veche pe care eu am mai anuntat-o.…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat marti ca pe tema proiectului privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu a fost depasit blocajul din coalitia de guvernare, mentionand ca sunt "doua-trei propuneri de compromis" care trebuie analizate…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, va prezenta in cursul saptamanii noi propuneri pentru desființarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in speranța ca ar putea fi agreate de UDMR. „Sectia speciala va fi desfiintata, e un obiectiv asumat de coalitie. Avem insa in momentul de…

- Argumentele ministrului Justiției, Stelian Ion, pe tema desființarii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) nu au substanța, "a luat-o pe aratura", a declarat joi la RFI vicepremierul Kelemen Hunor. Liderul UDMR îi raspunde lui Stelian Ion în scandalul din…

- Viceprim-ministrul Dan Barna se arata nemultumit de decizia UDMR de a sustine mutarea la Parchetul General a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) si nu desfiintarea acesteia, el aratand ca "de asta e frustrarea foarte mare si de asta e, cumva, o revolta pentru ca am cazut de…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti desfiintarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Declarația a venit la scurt timp dupa ce Dan Barna și Kelemen Hunor au raspuns prezent la o ședința ce a avut loc in biroul lui Ludovic Orban. Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre un…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion. a recunoscut faptul ca in prezent exista un blocaj pe tema desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, pentru ca UDMR nu e de acord cu forma sustinuta de Guvern.