Blocajul controlat al lui Attila Cseke

- Peste 1.400 de primarii din tara au la dispozitie 2,4 miliarde de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta, a declarat, marti, premierul Nicolae Ciuca, care a participat, la Palatul Victoria, la semnarea primelor contracte finantate din PNRR selectate in cadrul apelului de proiecte „Valul…

- N. D. Primaria Ploiești a anunțat ca au fost depuse mai multe solicitari de finanțare din fonduri europene, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Astfel, s-au depus cereri de finanțare pentru o serie de proiecte destinate dezvoltarii orașului și a infrastructurii urbane,…

- Ministerul Dezvoltarii anunța ca a alocat aproximativ 56 de milioane de lei pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica in 12 orașe din Romania. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor…

- Cornelia Nagy a fost eliberata, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National pentru Achizitii Centralizate, in contextul in care este urmarita penal. Decizia a fost semnata de premierul Nicolae Ciuca și a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Cornelia…

- Rețeaua de gaz natural va fi extinsa in Țara Hațegului. Administrația locala din Hațeg are in vedere extinderea rețelei de gaz metan in satele aparținatoare localitații. „Continuam sa investim in proiecte pentru dezvoltarea orașului Hațeg și nu in ultimul rand, a satelor aparținatoare. (…)…

- Agentia Nationala pentru Locuinte ANL , institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA , a receptionat, ieri, in orasul Bals jud. Olt , 20 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, locuintele…

- Deputat PSD de Argeș, Simona Bucura Oprescu: ”Firmele care dețin spații in blocuri construite inainte de anul 2000 vor putea beneficia de fonduri prin PNRR pentru modernizare! In curand, autoritațile locale vor putea obține fonduri consistente pe care sa le direcționeze catre consolidarea seismica și…

- Economie Primaria Roșiori de Vede a primit 23.644 lei pentru decontarea facturilor PNDL martie 21, 2022 09:36 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, saptamana trecuta, suma de 59.985.517,43 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 95 de obiective de investiții…