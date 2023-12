Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de vant puternic pentru anumite zone din județul Arad. Sunt vizate localitațile Șiria și Tarnova, alerta pe termen scurt fiind valabila pana la ora 16:30. Se vor semnala intensificari puternice ale vantului care vor…

- Imbulzeala la deschiderea unui hypermarket din Arad. Cele mai dorite au fost, totuși, mașinile de spalat, care au putut fi cumparate cu reduceri de pana la 50%. Cei care au pus mana deja pe produse nu au mai vrut sa le dea drumul. Au fost situații in care oamenii și-au incarcat carucioarele de cumparaturi…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…

- Accident in aceasta seara pe DJ 682, in judetul Arad, dupa ce un sofer baut a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat. Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier petrecut in jurul orei 18. Din cercetari a reieșit ca, un barbat de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea…

- Potrivit meteorologilor, de duminica, ora 15:00, pana luni, la ora 03:00, in judetele Timis, Arad, Caras Severin, Mehedinti, Gorj si zona de munte a judetului Hunedoara vor fi averse torentiale, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 40 – 50 l/mp si…

- Accident grav in vestul țarii. Echipajele operative sosite la fața locului au constatat faptul ca in accident au fost implicate trei autoturisme și au rezultat șapte victime, iar doua dintre aceste au fost gasite incarcerate. Pompierii au acționat de urgența pentru descarcerarea celor doua persoane…

- Un adevarat arsenal a fost depistat in locuința unui cetațean olandez stabilit in Arad. Polițiștii orașului Lipova, județul Arad, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Lipova, impreuna cu polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, …