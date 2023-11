Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Caselor de Asigurari de Sanatate anunța ca vor protesta marți, 14 noiembrie, in fața sediului Ministerului Sanatații, dar și in fața Guvernului. Aceștia sunt in greva de pe 2 noiembrie. Președintele CNAS susține ca va fi soluționata criza.

- Angajatii Caselor de Asigurari de Sanatate protesteaza in toata țara si refuza sa mai munceasca pana cand cererile nu le vor fi ascultate. Este a sasea zi de greva in sistemul de Sanatate, iar angajatii CAS protesteaza in toata țara. Aceștia refuza sa mai lucreze cu publicul, in contextul in care guvernanții…

- Angajatii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) vor declansa incepand de joi, un protest pe o perioada nederminata, fiind nemultumiti de faptul ca salariile lor nu au mai crescut din 2018, au anuntat sindicalistii. Activitatea de relatii cu publicul va fi grav perturbata. “Incepand de joi,…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Ministerului Sanatații sa comunice care este planul concret de acțiuni pentru a crește calitatea serviciilor medicale. Potrivit FACIAS, un astfel de plan ar trebui sa existe deoarece romanii platesc sume tot mai mari…

- Andrei Baciu, fostul președinte al Comitetului de Coordonare a vaccinarii anti-COVID, CNCAV, a primit o noua demnitate publica, fiind numit, de catre premierul Marcel Ciolacu, npul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. In ultimii 7 ani, chiar daca a fost retras dupa cateva ore de la…

- Baciu a fost susținut de catre PNL pentru aceasta funcție, el fiind, de altfel, președinte al PNL Sector 3. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate se afla in subordinea Guvernului, nu a Ministerului Sanatații, astfel ca numirea se face de catre premier. Anunțul privind numirea lui Baciu la șefia CNAS…