Anul incepe bine pentru pasionații de gatit, deoarece TV Paprika va difuza din 4 ianuarie, in fiecare seara de la ora 21:00, cate o super emisiune cu faimosul Jamie Oliver. Astfel, fanii bucatarului vor putea sa-i afle toate trucurile și mai ales, rețetele delicioase. Șase emisiuni pline de savoare sunt in centrul atenției, luna aceasta, la TV Paprika! ”Jamie: pandemie in bucatarie” este serialul filmat pe timpul carantinei, unde Jamie arata cele mai ingenioase metode pentru a folosi „comorile” din camara și ingredientele de baza ramase in congelator și cum putem inlocui ingredientele din rețeta…