Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a purtat discuții cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi și cu ministrul de externe Sameh Shoukry luni (30 ianuarie) in timpul unei vizite de trei zile in Orientul Mijlociu, care are loc in timpul unei izbucniri a violenței dintre Israel și palestinienii din zona, potrivit Reuters. La Cairo, Blinken a abordat probleme regionale, inclusiv incercarile de relansare a unei tranziții politice in Sudan și blocajul dintre facțiunile rivale din Libia. Blinken l-a intalnit pe președintele egiptean Sisi in turneul din Orientul Mijlociu, iar vizita va continua…