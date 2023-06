Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu blindate pe strazile din Moscova și Rostov-pe-Don au aparut pe rețelele de socializare vineri seara. Situația s-a inrautațit rapid dupa ce fondatorul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat armata rusa ca a efectuat lovituri asupra taberelor

- Locuitorii din capitala Ucrainei, Kiev, s-au adapostit vineri, 2 iunie, intr-o stație de metrou, in timp ce un atac rusesc a provocat alerte de raid aerian in intreaga țara, care au fost ulterior ridicate. Imagini de pe rețelele de socializare au aratat oameni dormind pe podelele și pe bancile unei…

- Prigojin este acuzat ca ar planui o revolta armata impotriva lui Putin: Este la un pas de rebeliuneȘeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, este acuzat de catre Igor Ghirkin, un fost agent FSB, ca ar pregati o rebeliune in Rusia. Igor Ghirkin a fost condamnat la Haga pentru doborarea…

- Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner care lupta de partea rusa, a acuzat trupele ruse care aparțin de Ministerul Apararii ca au abandonat pozițiile din jurul Bahmut, iar mai mulți bloggeri militari ruși au relatat joi despre progrese ucrainene sau mișcari de trupe in mai multe zone.…

- Ministerul rus al Apararii ofera migranților din Asia Centrala plați lunare de pana la 4160 de dolari pentru a-i trimite pe linia frontului din Ucraina și un bonus de 2390 de dolari pentru semnarea unui contract pentru a servi in armata rusa, susține ministerul britanic al Apararii in evaluarea de luni,…

- Seful Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, a acuzat marti Ucraina si Occidentul ca incearca sa ii incite pe rusi la sabotaj si rebeliune armata pe fondul ofensivei din Ucraina, relateaza AFP."Serviciile de securitate ucrainene si sefii lor occidentali au lansat o campanie…

- Comandantul forțelor terestre ucrainene a acuzat trupele rusești ca au trecut la tactica siriana a „pamantului parjolit” in orașul Bahmut, in estul țarii, in comentarii citate de Centrul militar media al Ucrainei și de Reuters , scrie BBC . „Inamicul a trecut la așa-numita tactica a pamantului parjolit…

- Vineri, 7 aprilie, Ucraina a declarat ca Rusia iși concentreaza toate eforturile pentru a captura orașul Bakhmut din estul țarii, unde a descris situația ca fiind „dificila”, dar a spus ca rezista in ciuda superioritații numerice a Rusiei, informeaza Hotnews.ro . Serhii Cerevatii, purtatorul de cuvant…