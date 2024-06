Stiri pe aceeasi tema

- Plombir, un mascul de 15 ani, si Miranda, o femela de 14 ani, doi delfini albi de la Delfinariul din Harkov, un oras ucrainean bombardat de Rusia, au fost transferați la Acvariul din Valencia in cadrul unei „operatiuni internationale de mare risc”.

- Rusia pregatește a doua faza a ofensivei impotriva Ucrainei pe direcția Harkov și aduna mari unitați militare in zona, a declarat comandantul Forțelor Ucrainene, generalul Sirski, in timp ce tot mai multe țari occidentale, printre care Statele Unite, Franța și Marea Britanie, permit Kievului sa loveasca…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, ar fi acordat Ucrainei permisiunea sa foloseasca armele americane pentru a lovi ținte din Rusia, dar doar in apropierea regiunii Harkov, relateaza BBC. „Președintele a dat indicații, recent, echipei sale sa se asigure ca Ucraina poate folosi armele americane in…

- Armata ucraineana a reusit sa limiteze inaintarea trupelor ruse pe noul sector de front deschis in regiunea nord-estica Harkov, insa rușii inainteaza in regiunea estica Donetk, unde ameninta orasul Pokrovsk. Ministrul ucrainean al apararii estimeaza ca Rusia se pregateste sa deschida inca un front in…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le cere aliatilor Ucrainei sa ridice interdictiile impuse Kievului de a efectua atacuri pe teritoriului Rusiei cu armament din Occident. ”A venit timpul ca aliatii sa reflecteze la posibilitatea de a ridica anumite restrictii pe care le-au impus utilizarii…

- Ucraina așteapta cu nerabdare sosirea primelor avioane F-16 Fighting Falcon de la aliații din Occident, in speranța ca noile ajutoare militare vor echilibra balanța puterii in estul țarii, acolo unde se dau lupte grele atat in regiunea Donbas, cat și la granița cu Rusia din Harkov. In timp ce avioanele…

- Rușii susțin ca au preluat controlul asupra a noua sate din Harkov, aflate langa granița cu Rusia. Ucrainenii spun ca au respins mai multe atacuri și ca lupta pentru a controla localitațile vizate de armata rusa, potrivit Sky News. Mai multe explozii au fost auzite, noaptea trecuta, in orașul Harkov,…

- Fortele ruse au inceput o operatiune ofensiva de-a lungul granitei ruso-ucrainene din nordul regiunii Harkov in dimineata zilei de 10 mai si au obtinut castiguri tactice semnificative, anunta www.monitorulapararii, care citeaza ISW.