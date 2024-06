Stiri pe aceeasi tema

- Decesul prezentatorului britanic de televiziune Michael Mosley in timpul unei drumeții pe canicula in insula greceasca Symi a provocat consternare pe plan internațional și a tras un semnal de alarma in legatura cu ceea ce pare sa fi devenit un fenomen let

- Moartea prezentatorului britanic de televiziune Michael Mosley in timpul unei drumeții pe canicula in insula greceasca Symi a tras un semnal de alarma in legatura cu ceea ce pare sa fi devenit un fenomen letal.

- A fost un adevarat șoc atunci cand Michael Mosley, un medic și cunoscut prezentator TV din Marea Britanie, a fost gasit mort la inceputul acestei luni, dupa ce a facut o drumeție la temperaturi caniculare pe insula greceasca Symi.

- Cadavrul unui turist american in varsta de 55 de ani a fost descoperit duminica pe insula Corfu, ceea ce ridica la trei numarul turistilor straini gasiti morti in Grecia in decurs de o saptamana. Alti trei turisti straini sunt cautati pe alte insule grecesti, potrivit presei elene, relateaza News.ro.Majoritatea…

- Turiștii care merg in Grecia par sa nu ințeleaga pericolul pe care il reprezinta caldura excesiva de acolo. Dornici de a vizita cat mai multe locuri extraordinare, oamenii ignora temperaturile extreme. Așa se face ca pe langa disariția lui Michael Mosley, alte trei persoane sunt date disparute.

- Un turist olandez disparut a fost gasit mort sambata dimineata, pe insula Samos, in estul Greciei, a anuntat presa locala. Este ultimul dintr-o serie de cazuri recente in care turisti din insulele grecesti au murit sau au disparut. Unii, daca nu chiar toti, plecasera in drumetii pe canicula, relateaza…

- Romanii sunt avertizati ca au aparut deja problemele specifice perioadei in destinatiile lor preferate de vacanta. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius au provocat incendii de vegetatie in Grecia si in Turcia. Turistii au fugit in apa In Turcia, turistii au parte de o vacanta de foc. In unele…

- De ce sparg grecii farfurii? Grecia este una dintre cele mai frumoase țari și iubite de romani. Clima, arhitectura și plajele uimitoare au facut din aceasta țara un obiectiv turistic de neratat. De asemenea, tradițiile grecilor sunt cu adevarat interesante și deosebite. Una dintre acestea este spartul…