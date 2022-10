Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a fost ținta glumelor dupa infrangerea cu Real Madrid, 1-3. Trupa lui Xavi a facut un nou meci slab, in special in defensiva. Barcelona, ținta glumelor dupa El Clasico Dupa meci, catalanii au fost ținta glumelor pe internet, fundașii fiind cei care au avut cel mai mult de suferit. ...

- Real Madrid - Barcelona. In minutul 25 din El Clasico, Robert Lewandowski a ratat o ocazie incredibila. La 1-0 pentru formația blanco, Robert Lewandowski a ratat din 2 metri, trimițand mingea mult peste poarta. FOTO. Robert Lewandowski, ratare incredibila in Real Madrid - Barcelona Dupa o acțiune…

- Real Madrid - Barcelona, derby-ul campionatului spaniol, este programat, duminica, 16 octombrie, de la ora 17:15, in etapa a 9-a, pe „Santiago Bernabeu”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Xavi Hernandez, antrenorul de la FC Barcelona, planuiește sa-l titularizeze pe tanarul Alejandro Balde (18 ani), fundaș stanga de meserie, in banda dreapta pentru meciul de astazi cu Real Madrid. Cu Ronald Araujo indisponibil și Jules Kounde incert, Xavi Hernandez ia in calcul o mutare surprinzatoare…

- Barcelona va purta un echipament special la derby-ul cu Real Madrid de duminica. Real Madrid - Barcelona se disputa duminica, de la 17:15, in etapa #9 din La Liga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 In centrul tricoului principal, in locul…

- Barcelona și Real Madrid pot fi protagonistele unui transfer neaștaptat. Catalanii au in plan sa-l ia pe Marco Asensio (26 de ani) de la rivala din capitala Spaniei. Marco Asensio poate fi protagonistul uneia dintre cele mai mari tradari din istorie. Fotbalistul, ajuns in ultimul an de contract cu…

- Eden Hazard (31 de ani), extrema lui Real Madrid, s-a recuperat complet dupa accidentarile din sezonul trecut și e pregatit sa iși caștige un loc de titular in echipa lui Ancelotti. Belgianul sosit in 2019 pentru 115 milioane de euro de la Chelsea nu mai simte dureri la glezna, marea problema din sezonul…

- Brazilianul Raphinha (25 de ani), noul jucator al celor de la Barcelona, lanseaza primele „sageți” catre Real Madrid. Noaptea trecuta, Barcelona a disputat primul meci din turneul amical desfașurat in SUA. Catalanii au invins-o fara drept de apel pe Inter Miami, 6-0, intr-un meci in care brazilianul…