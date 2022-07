Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) isi va revizui, in mod „semnificativ”, estimarile privind ritmul de crestere a economiei mondiale cu prilejul urmatorului raport, intr-un moment in care responsabilii din sectorul financiar se confrunta cu o lista redusa de optiuni pentru a raspunde la agravarea riscurilor,…

- Razboiul din Ucraina arata ca dominatia Occidentului se apropie de final, pe fondul ascensiunii Chinei catre statutul de superputere, in unul dintre cele mai semnificative puncte de inflexiune din ultimele secole, a apreciat fostul premier britanic Tony Blair, informeaza duminica Reuters.

- Secretarul de stat american Anthony Blinken va avea o discuție sincera despre razboiul din Ucraina cu omologul sau chinez in timpul unei intilniri la sediul G20 din Indonezia, dupa invazia rusa, transmite RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg. Blinken se afla, miercuri, la Bali pentru a participa la…

- China cauta sa-si refaca stocurile strategice de titei cu petrol ieftin din Rusia, un semn ca Beijingul isi intareste legaturile energetice cu Moscova, intr-un moment in care Europa vrea sa interzica importurile din cauza razboiului din Ucraina, relateaza Bloomberg, citat de Agerpres . Cateva surse…

- Oferta mondiala de ulei de gatit, redusa deja de razboiul din Ucraina, este pe cale sa se diminueze si mai mult, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Fondul Monetar Internațional(FMI) și-a redus marți (19 aprilie) previziunile privind creșterea economica globala cu aproape un punct procentual, invocand razboiul Rusiei in Ucraina și avertizand ca inflația este acum un „pericol clar și prezent” pentru multe țari. Razboiul este de așteptat sa incetineasca…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.

