Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Interne și senator PD Vasile Blaga a fost achitat, luni, de judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), in dosarul privind traficul de influența. Decizia nu e definitiv

- Europarlamentarul PNL, Vasile Blaga a fost achitat luni, 15 noiembrie, de Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul in care era acuzat de trafic de influența. Decizia Curții Supreme poate fi atacata in decurs de 10 zile.

- Eurodeputatul Vasile Blaga a fost achitat azi, 15.11.2021, de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.Vasile Blaga a fost acuzat de trafic de influenta in forma de participatie a complicitatii.Oficial In baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de…

- Fostul secretar general al PDL Vasile Blaga a fost achitat, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in procesul in care era acuzat de trafic de influenta. Decizia poate fi atacata cu apel. "In baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedura penala achita…

- Calin Popescu Tariceanu ar putea fi achitat dupa ce un procuror de la Parchetul General a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie acest lucru. Fostul președinte al Senatului era acuzat de savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati…

- Un procuror de la Parchetul General a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie achitarea fostului presedinte al Senatului Calin Popescu-Tariceanu pentru savarsirea...

- Situație fara precedent la Silivașu de Campie, unde atat primarul, cat și viceprimarul au fost gasiți incompatibili de catre Agenția Naționala de Integritate. Ultimul cuvant l-a avut instanța, care la finalul lunii trecute a hotarat ca Ioan Tiberiu Camarașan sa paraseasca primaria. Culmea, in locul…

- Adrian Nastase, 71 de ani, fost premier intre 2000 și 2004 și candidat la președinție din partea PSD la alegerile din 2004, a anunțat, intr-o postare pe blogul personal, preluata de G4Media , ca a depus in instanța solicitarea de reabilitare judecatoreasca. Fostul lider PSD a fost condamnat de doua…