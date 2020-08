BLACKPINK, celebra trupa de fete, colaboreaza cu superstarul Selena Gomez pentru single-ul “Ice Cream”

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața de muzica pop, Ariana Grande, a starnit interesul mai multor platforme digitale de streaming, in frunte cu Netflix. Reprezentații acesteia sunt dispuși sa ii ofere artistei, cel puțin fabuloasa suma de 4 milioane de lire sterline.

- Trupa sud-coreeana de K-pop BTS a anuntat luni ca va lansa un nou single in limba engleza pe 21 august, inainte de prezentarea noului sau album de studio, relateaza EFE potrivit Agerpres. Noul single va fi lansat in format digital si va avea un ton "optimist", pe langa faptul ca va fi cantat integral…

- Dont bring me down este cea mai noua piesa lansata de trupa The Skywalkers, din Timișoara. Este al treilea single lansat numai in acest an de aceasta trupa tanara și foarte creativa, care propune piese cu un sound modern, cu mesaj și energie. “Don’t bring me down este despre momentele dificile prin…

- Compania, fondata in 1984, a mentionat "inchiderea fortata a spectacolului ca urmare a pandemiei COVID-19". „Cu zero venituri de la inchiderea fortata a spectacolelor noastre, cauzata de pandemia de coronavirus, managementul a luat decizia care sa protejeze viitorul companiei", a declarat Daniel Lamarre,…

- Genul K-pop nu este foarte popular la noi, dar melodii precum noul hit de la Blackpink depașesc toate recordurile de popularitate de pe YouTube, atinse de artiști precum Beyonce, Adele sau Tekashi69 scrie Playtech.ro . Noua piesa de la Blackpink, intitulata How You Like That, a devenit cel mai popular…

- Superstarul muzicii dance de origine suedeza, Basshunter, revine cu un nou single dinamic intitulat “Angels Ain’t Listening”. Aceasta piesa dezvaluie latura emoționala a lui Basshunter ce n-a mai fost evidențiata in ultimii ani, iar versurile acesteia sunt puternice și detaliaza aceasta latura ascunsa…

- „Rain on Me”, colaborarea dintre Lady Gaga si Ariana Grande, a debutat pe primul loc in topul american al single-urilor potrivit news.ro.Cu aceasta melodie, Lady Gaga a obtinut a cincea clasare pe primul loc in Billboard Hot 100, iar Ariana Grande, a patra. Piesa a fost lansata online…