Blackout la români: A explodat cererea de generatoare de curent Chiar daca autoritațile dau asigurari ca este foarte puțin probabil ca in Romania sa asistam la un blackout, romanii prevazatori din fire au inceput sa cumpere generatoare de curent pentru orice eventualitate. Cererea este așa de mare ca aproape nu se mai gasesc generatoare de puteri mici sau medii, adica la un preț convenabil pentru clienții de rand. Dincolo de inconveniente, prețul ridicat la benzina și zgomot, generatorul poate fi o soluție in caz de urgența, un lucru cu care toata lumea este de acord. Inainte de a lua o decizie in privința achiziționarii unui generator, trebuie sa știți și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

