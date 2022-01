Blackout în Asia Centrală! Cine a rămas fără curent și de ce Națiunile din Asia Centrala, Kazahstan, Uzbekistan și Kargazstan, au suferit marți intreruperi de curent in marile orașe, potrivit autoritaților și rezidenților, dupa ce o linie electrica majora din Kazahstan a fost deconectata. Rețelele celor trei foste republici sovietice sunt interconectate, iar prin Kazahstan sunt legate de rețeaua electrica rusa pe care o pot folosi pentru a acoperi lipsurile neașteptate, potrivit Reuters . Dar linia electrica nord-sud a Kazahstanului, care leaga sudul Kazahstanului dens populat și cei doi vecini ai sai de marile centrale electrice din nordul Kazahstanului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

